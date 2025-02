Monza e Lecce si annullano: Nesta riparte da uno scialbo 0-0

MONZA - Finisce 0-0 la sfida tra Monza e Lecce , scontro salvezza della 25esima giornata di campionato. Un punto che permette ai salentini di raggiungere quota 25 punti, di agganciare il Cagliari e di allungare su Verona e Empoli. Nesta, appena tornato sulla panchina dei brianzoli, resta in ultima posizione a quota 14. La sfida è stata equilibrata, con il Lecce pericoloso nel primo tempo (traversa dopo pochi minuti di Helgason ) e nel finale (con Krstovic). I padroni di casa (che hanno fatto esordire Keita Balde Diao), hanno sfiorato il gol con Caprari nella ripresa.

Helgason sfiora il vantaggio

Nel primo tempo il Lecce spinge con maggiore convinzione: Helgason colpisce la traversa su punizione dopo pochi minuti e si rende pericoloso con conclusioni dalla distanza in almeno altre due occasioni. Santiago Pierotti e Krstovic mettono i brividi a Turati (premiato a fine partita come migliore in campo) con conclusioni ravvicinate. I padroni di casa si fanno vedere solo nel finale con Ganvoula, che al termine di un'azione solitaria, spara sopra la traversa.

Krstovic vicino al gol nel finale

La ripresa è più equilibrata: il Monza spinge con maggiore convinzione e intraprendenza, mentre il Lecce riparte in velocità. Gli uomini di Nesta si rendono pericolosi con Caprari (bella risposta di Falcone) e con una girata di D'Ambrosio (fermato da un dubbio fuorigioco). Nesta si gioca la carte Keita Balde Diao: l'ex attaccante di Lazio, Inter e Cagliari, prova a dare vivacità all'attacco del Monza; ma nel finale è il Lecce a rendersi più volte pericoloso: Turati salva su Krstovic, e si ripete su Pierotti, poi il montenegrino fallisce (al quarto e ultimo minuto di recupero) una buona chance, calciando sopra la traversa da buona posizione.

