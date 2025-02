Diao e Nico Paz show, Fiorentina battuta dal Como: Palladino resta sesto

Dopo la sconfitta interna ( con polemiche nel post-partita ) contro la Juventus, il Como torna a vincere. Lo fa in casa della Fiorentina, che non trova il secondo ko consecutivo dopo quello di San Siro contro l'Inter. Una rete per tempo per la squadra di Fabregas : Diao nel primo tempo, Nico Paz nel secondo. Con questo successo, i comaschi salgono a 25 punti in classifica . I toscani, invece, restano a quota 42, attualmente al sesto posto.

Il Como torna al successo. Diao e Nico Paz: un gol per tempo

La partita inizia subito con le squadre all'attacco. Dopo appena quindici secondi Zaniolo tenta il tiro, che termina però alto sopra la trasversa. Nei primi dieci minuti la Fiorentina trova altre due occasioni: prima con Gosens, il cui tiro viene deviato, quindi nuovamente con Zaniolo. A sbloccare la partita è però il Como. Lo fa al quarantesimo minuto: un'azione offensiva non sfruttata dalla Fiorentina, porta Caqueret a recuperare il pallone al limite dell'area e lanciare Diao. L'attaccante recupera il pallone a metà campo, supera Mandragora e Cataldi, che non intervengono e, a tu per tu con De Gea, non sbaglia. Quarto gol in sette partite per il rinforzo arrivato nel mercato di gennaio. Il raddoppio arriva nel secondo tempo, al sessantacinquesimo minuto. Pressing altissimo del Como, con Valle che ruba palla sulla trequarti a Colpani e trova Da Cunha, che serve Nico Paz: il trequartista argentino, partendo dalla destra, si accentra e con il sinistro dal limite dell'area pesca l'incrocio del pali. Al 71esimo minuto De Gea evita il 3-0 con una grande parata sul tiro di Diao. La Fiorentina tenta in tutti i modi di riaprire la partita, senza riuscirci. Il Como torna a vincere in trasferta per la prima volta dal 24 settembre.