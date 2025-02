Ekkelenkamp e Thauvin trascinano l'Udinese: Empoli ancora ko

Doppietta di Ekkelenkamp e Thauvin: l'Udinese stende l'Empoli

Nella ripresa l'Udinese non abbassa i ritmi, ma la squadra di D'Aversa sfiora il pareggio con Maleh, che a due passi dalla porta non riesce a schiacciare il pallone in rete. Dopo il grande spavento, Lucca colpisce il palo con un tiro da dentro l'area e al 65' arriva la doppietta di Ekkelenkamp, più lesto di tutti in area ad arrivare sul pallone deviato da Silvestri su un tentativo del solito Lucca. Nel finale Thauvin (90') sigla il definitivo 3-0 con un colpo di testa su un cross perfetto di Payero. Per gli uomini di Runjaic è la terza vittoria consecutiva in campionato, mentre per l'Empoli è la decima partita di fila senza vittoria in Serie A.