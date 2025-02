Simonelli: "Favorevole al Var a chiamata. Prossima stagione inizia il 23 agosto"

ROMA - Le polemiche arbitrali degli ultimi tempi stanno spingendo le componenti verso una soluzione univoca, quella del Var a chiamata . Il sistema di revisione delle azioni “incriminate” appare troppo interpretabile, e per questo le part si stanno muovendo verso la stessa direzione. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli , ospite della trasmissione radiofonica "Radio Anch'io Sport” su Rai Radio 1, spinge verso tale soluzione come ha avuto modo di fare qualche giorno fa il presidente dell’Aia Antonio Zappi.

Simonelli sposa il Var a chiamata: “Sono favorevole”

"Un giudizio sul Var non può che essere positivo, anche se ci stiamo accorgendo che su qualcosa non va bene - ammette il presidente della Lega Serie A - questo però non dipende da noi ma dall'Ifab: mi auguro che, come ogni anno, esperienza ed errori siano prodromici a migliorare le cose. Ma la tecnologia aiuta molto. Personalmente sono favorevole al Var a chiamata - sottolinea Simonelli - ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea ma credo che molti la pensino come me”. Il presidente della Lega Serie A ha annunciato anche la data dell’inizio del prossimo campionato che partirà nel weekend del 23-24 agosto. "Posso anticipare che al 99% il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23-24 agosto: vogliamo evitare il calcio a Ferragosto".