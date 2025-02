Serena non le manda a dire a Kolo Muani: "Un egoista, nel primo tempo neanche un pallone..."

Serena su Kolo Muani: "Vede la porta, la Juve aveva bisogno di quello"

"Kolo Muani ha velocità, tecnica e grande volontà. Penso sia un individualista: ieri ha fatto l'assist, ma solo perché non poteva fare altro. Nel primo tempo non aveva dato un ottimo pallone a Nico Gonzalez" così Aldo Serena su Kolo Muani. L'ex attaccante ha analizzato anche l'apporto del giocatore: "Vede la porta, vive per il gol. In questo momento è un punto di riferimento, cosa che non è riuscito a fare Vlahovic. In futuro dovrà modificare questa sua tendenza egoistica, penalizzata anche dalla sua esperienza al Psg".

"Scudetto? Punto sul Napoli"

Aldo Serena ha analizzato il derby d'Italia anche per quanto riguarda l'Inter: "In questa stagione, forse anche per l'età media molto alta, o per una incapacità psicologica, ha subìto 16 dei 28 gol stagionali nell'ultima mezz'ora. Vuol dire che la squadra ha dei problemi di gestione nella parte finale delle gare". Quindi, per quanto riguardo la corsa Scudetto: "L'Atalanta si sta rendendo conto di come sia difficile confrontarsi su tutti i fronti ad altissimo livello. Per lo scudetto scommetterei sul Napoli: è davanti, non ha le coppe, l'Inter fra poco avrà di nuovo la Champions, che porta via tante energie. In primavera la freschezza atletica conterà molto. Napoli-Inter è la partita che segnerà il campionato. L'Inter non ha alternative, deve vincere. Il Napoli, dovesse vincere, mettere uno spazio fra sé e l'Inter abbastanza grande da poter gestire".