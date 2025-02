Inzaghi con i pantaloni rotti contro la Juve: le immagini virali sui social

Con la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus, deciso da un gol di Conceiçao, l'Inter ha perso l'occasione di superare il Napoli in classifica, che sabato aveva pareggiato contro la Lazio all'Olimpico. Visibile, al fischio finale, la rabbia da parte dei nerazzurri al momento dell'uscita in campo. Un'occasione mancata, e... dei pantaloni da buttare. Almeno per Simone Inzaghi.