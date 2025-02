Il Genoa batte il Venezia e vede la salvezza: super gol di Pinamonti

Un gioiello di Andrea Pinamonti e il sinistro a giro di Cornet consegnano al Genoa di Vieira tre punti di platino in chiave salvezza. Battuto il Venezia di Eusebio Di Francesco , che cade a Marassi nel finale di gara . Grifone che sale a quota 30 in classifica, mentre i lagunari restano ancorati al penultimo posto con 16 punti all'attivo.

Genoa-Venezia 2-0: Pinamonti e Cornet la decidono nel finale, Di Francesco ko

Primo tempo molto equilibrato a Marassi, condizionato dalla tensione dei calciatori in campo e dall'importanza della posta in palio. Le squadre non si risparmiano, ma sbagliano tanto dal punto di vista tecnico negli ultimi 20 metri. Le occasioni migliori capitano sui piedi di Kike Perez e, soprattutto, di Nicolussi Caviglia, che impegna Leali con un gran tiro dalla distanza. I padroni di casa, nonostante uno schieramento più offensivo rispetto alle ultime uscite, non riescono ad essere precisi a ridosso dell'area di rigore dei lagunari. Nella ripresa, invece, le due formazioni provano a sfruttare le palle inattive a loro disposizione, con il Grifone che va vicino al gol con Bani, bravo ad inserirsi su un corner di Martin. Squadra di Vieira che resta aggressiva e sfiora il vantaggio con un sinistro di Pinamonti, che mette a dura prova i riflessi dell'ex Inter Radu. Il Venezia si allunga e il Genoa beneficia dei cambi del manager francese, con Ekuban che fornisce un doppio assist a Pinamonti e Cornet, permettendo ai liguri di punire gli ospiti con un micidiale uno-due. Bellissimo il destro a giro dell'ex Inter da posizione defilata, mentre Radu non è esente da colpe sul sinistro dell'ex Lione. Finisce 2-0 al "Ferraris".