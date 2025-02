Champions, anche la Juve fuori: la sindrome di De Siervo

Da quando l’ad della Lega De Siervo si è augurato una presenza numericamente inferiore di italiane nella nuova Champions, da lui paragonata alla Superlega - l’ha detto per una comprensibile urgenza di protezione degli interessi della Serie A e la simpatica provocazione è stata particolarmente gradita dal satrapo Ceferin -; da quel giorno, dicevo, i nostri club hanno fatto l’impossibile per accontentarlo. Anche per dimostrare, immagino, la ritrovata compattezza della confindustria del calcio (sigh).