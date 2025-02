Roma, perché Dybala è più unico che raro (grazie a se stesso e a Ranieri)

L'uomo in più ha preso per mano la Roma e l'ha portata negli ottavi di finale di Europa League. Giustamente, oggi il Corriere dello Sport ha titolato in prima pagina: "Dybala ci salva la faccia": dopo l'ecatombe di Atalanta, Juve e Milan in Champions League, la qualificazione della Roma tiene viva anche la flebile speranza di continuare a lottare per la quinta squadra in Champions,