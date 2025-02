Dove vedere Torino-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Metabolizzata la delusione per la prematura eliminazione dalla Champions League, il Milan di Sergio Conceicao si rituffa in campionato per affrontare il Torino di Paolo Vanoli, in occasione della 26esima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a portare a casa il bottino pieno per restare in corsa per la zona Champions, mentre i granata vogliono archiviare definitivamente il discorso salvezza.