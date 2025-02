Chivu rilancia il Parma: Bonny e Sohm stendono il Bologna

Il Parma non vinceva da quasi due mesi e il Bologna non perdeva da quasi due mesi: al Tardini si ribalta tutto, Bonny e Sohm regalano la vittoria ai padroni di casa. Un 2-0 che sa di liberazione per Del Prato e compagni che conquistano tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Esordio da sogno per Christian Chivu che in settimana ha sostituito l'esonerato Fabio Pecchia e al debutto assoluto sulla panchina di una prima squadra ha ottenuto un successo importantissimo. Dall'altro lato, il Bologna perde punti nella corsa all'Europa con il Milan che ora ha la possibilità di allungare, in attesa della gara da recuperare tra le due.