Inter, Inzaghi: "Primato? A dodici partite dalla fine non conta. Frattesi ha un problemino"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, torna alla vittoria l' Inter , che a San Siro batte il Genoa grazie a una rete di Lautaro Martinez . I nerazzurri per una notte si trovano al comando della classifica, in attesa della partita del Napoli a Como. Ma del primato a Simone Inzaghi al momento non interessa, come dichiarato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "A dodici partite dalla fine questo dato non conta tanto ".

Inzaghi: "Frattesi non poteva aiutarci. Speriamo in martedì..."

La vittoria contro il Genoa è stata sudata, arrivata grazie a un gol su calcio d'angolo. Simone Inzaghi ha riconosciuto i meriti dell'avversario:"Bisogna fare i complimenti al Genoa, a Vieira. Un plauso anche ai miei ragazzi. Era la trentasettesima partita, ed è stata giocata bene, con determinazione, contro un avversario di valore. Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà, ma la squadra è stata lucida. Martinez in porta è stato bravissimo, abbiamo preso un altro palo. Sono molto contento: avrei detto le stesse cose anche senza una vittoria". Adesso davanti all'Inter si apre un ciclo di sette gare in venti giorni: "Dobbiamo essere bravi a recuperare energie e non perdere giocatori. In questa stagione il calendario è molto, molto serrato. Venivamo da una sconfitta che ci aveva fatto molto male, ma in breve tempo i ragazzi si sono lasciati tutto alle spalle". L'Inter ha ritrovato Acerbi in stato di grazia: "Rientrato molto bene. Adesso nel reparto difensivo non abbiamo problemi". Mentre per quanto riguarda Frattesi, rimasto in panchina: "Sarebbe stato il primo cambio, ci avrebbe aiutato ma aveva qualche problemino. Non poteva darci il suo apporto, ma sicuramente ce lo darà, speriamo già da martedì (l'Inter giocherà in Coppa Italia contro la Lazio)".