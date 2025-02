Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

La Juventus torna in campo dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Psv. Ora la corsa ai primi quattro posti in classifica diventa di fondamentale importanza per la stagione dei bianconeri che, contro il Cagliari, dovranno sfruttare lo stop della Lazio per assicurarsi il quarto posto in solitaria. I rossoblù di Nicola vengono da un buon periodo di forma: due risultati utili consecutivi e nell'ultima sfida hanno fermato l'Atalanta al Gewiss Stadium.