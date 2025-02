Rrahmani fa autogol, Stramaccioni incredulo in tv: "Leggerezza imperdonabile"

Un autgol clamoroso di Rrahmani ha portato in vantaggio il Como contro il Napoli . Dopo la vittoria dell' Inter nell'anticipo del sabato contro il Genoa, Il Napoli è chiamato a fare punti al Sinigaglia di Como per riconquistare la vetta della classifica. La partita, però, si mette subito male, con l'autogol del difensore al sesto minuto. Un errore definito da Andrea Stramaccioni nel corso della telecronaca su DAZN una "leggerezza imperdonabile".

Stramaccioni sull'errore di Rrahmani: "Non si fa mai"

"Un episodio di malinteso clamoroso fra il difensore centrale e il portiere" ha parlato Stramaccioni, che ha spiegato l'errore di Rrahmani: "Non si passa mai la palla nel raggio di luce della porta" . Rrahmani, infatti, schierato al centro della difesa a tre del Napoli, ha passato il pallone verso la porta alla cieca, mentre Meret invece si trovava sul centro destra, in posizione di scarico. Quindi, per l'ex allenatore di Inter e Udinese: "Una leggerezza imperdonabile".