CAGLIARI - Lo stop di Lazio, Fiorentina e Milan offre alla Juve un'occasione da non buttare via. Thiago Motta, con una vittoria questa sera contro il Cagliari , si prenderebbe il quarto posto in solitaria e allungherebbe su chi insegue: segui in diretta la sfida dell'Unipol Domus.

22:28

86' - Nicola si gioca la carta Pavoletti

Carta della disperazione per Nicola: Pavoletti per Makoumbou in questo finale.

22:25

83' - Cagliari a un soffio dal pari

Azione insistita in area, Mina scarica per Coman che di sinistro non inquadra la porta. Preme il Cagliari alla ricerca del pareggio.

22:24

82' - Douglas Luiz ko, entra Mbangula

Dura venti minuti la partita di Douglas Luiz, che chiede il cambio per - sembra - un problema muscolare. Motta si gioca l'ultimo cambio ed inserisce Mbangula.

22:19

78' - Vlahovic si divora il 2-0

Attacca il Cagliari ma la Juve riesce a ripartire, Vlahovic viene lanciato a campo aperto verso Caprile ma davanti alla porta, anche un po' sbilanciato, tira addosso al portiere. TABELLINO LIVE

22:14

73' - Entrano Thuram e Rouhi nella Juve

Escono Cambiaso e Locatelli, entrano Rouhi e Thuram, queste le mosse di Thiago Motta.

22:11

70' - Luvumbo spina nel fianco

Luvumbo da quando è entrato ha fatto ammonire Weah e sta continuando a creare problemi alla difesa della Juve sulla fascia sinistra con accelerazioni continue e cross dal fondo. Nicola cambia ancora: Marin e Viola per Zorte e Adopo.

22:02

61' - Doppio cambio Juve

Contromosse di Thiago Motta che sostituisce Koopmeiners e Conceicao e inserisce Douglas Luiz e Kolo Muani, che agirà a destra con Vlahovic centrale.

21:58

57' - Nel Cagliari entra Coman

Secondo cambio per Nicola: dentro Coman, in gol contro il Parma, fuori Deiola. CALENDARIO SERIE A

21:50

49' - Ammonito Weah nella Juve

Il primo spunto di Luvumbo sulla sinistra fa ammonire Weah, costretto a spendere il fallo.

21:47

46' - Inizia il secondo tempo: un cambio nel Cagliari

Si riparte con un cambio: nel Cagliari entra Luvumbo ed esce Felici.

21:31

45' - Finisce il primo tempo, Cagliari-Juve 0-1

Senza recupero finisce il primo tempo, Juve avanti 1-0 grazie al gol al 12' di Vlahovic. STATISTICHE CAGLIARI-JUVE

21:20

36' - Risposta del Cagliari

Primo squillo del Cagliari: pallone liberato dalla difesa della Juve e raccolto da Zortea, il tiro di prima intenzione è parato d Di Gregorio.

21:19

35' - Che liscio di Conceicao

McKennie recupera il pallone vicino alla linea di fondo e crossa subito per l'arrivo di Conceicao, che tutto solo in area tenta la volée ma liscia clamorosamente il pallone. Graziato il Cagliari.

21:13

29' - Altra occasione per Yildiz

Il Cagliari abbozza qualche ripartenza, ma a colpire è sempre la Juve che va in contropiede con Conceicao e Vlahovic, pallone dentro per Yildiz che calcia: Caprile c'è col piede.

21:08

24' - Conceicao vicino al gol, Juve pericolosa

Ancora Juve, questa volta è Conceicao a trovare spazio in area, il suo sinistro è neutralizzato da Caprile, sempre attento.

21:06

22' - Yildiz sfiora il raddoppio

Lancio lungo di Di Gregorio, Yildiz controlla con la testa benissimo e si crea lo spazio per il tiro, Caprile è bravo a chiudere lo specchio.

20:56

12' - SBLOCCA VLAHOVIC, 1-0 JUVE!

Alla prima occasione Vlahovic segna e sblocca la gara: passaggio all'indietro sbagliato da Adopo, Mina viene sorpreso e si fa anticipare dal serbo che salta anche Caprile e deposita in rete. Al ritorno da titolare Vlahovic non delude le aspettative di Motta. CLASSIFICA SERIE A

20:53

9' - Pressing Juve

Buon avvio della Juve che in meno di dieci minuti ha collezionato tre corner e messo un po' di pressione al Cagliari, chiuso nella propria metà campo. Ancora nessuna chance da gol però.

20:45

1' - Inizia Cagliari-Juve

Si parte, inizia Cagliari-Juve. Primo pallone per i bianconeri, oggi in maglia gialla. Classico completo rosso e blu per i padroni di casa. TABELLINO LIVE

20:33

Juve, Giuntoli: "Champions? Siamo molto arrabbiati"

Giuntoli a Dazn: “Siamo molto delusi, molto arrabbiati, perché a parte il punto di vista economico volevamo andare agli ottavi anche per un fatto di immagine, per un discorso tecnico, dispiace. Sapevamo che avremmo vissuto un anno un po’ così, abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato drasticamente i salari. È dura, ma eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere. Kolo Muani e Vlahovic? Abbiamo tanti attaccanti molto bravi, sono due giocatori molto bravi e possono essere un plus da qua alla fine. Abbiamo tanti calciatori di proprietà, ci sono 2-3 situazioni da risolvere, ma c’è la volontà dei calciatori di rimanere e la volontà da parte della Juve di trattenerli. Siamo molto concentrati sul presente, al futuro ci penseremo in estate. Obiettivi? A prescindere dall’ottavo di quest’anno, il nostro grande obiettivo è rientrare tra le prime quattro e faremo di tutto per raggiungerlo”.

20:24

Juve, occhio a Piccoli

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra a subire due gol in Serie A da Roberto Piccoli, che finora ha realizzato 19 reti a 19 avversarie diverse nella competizione. Ha segnato nella sua prima sfida in Serie A contro i bianconeri, il 22 maggio 2023, con la maglia dell’Empoli, andando in gol nei minuti di recupero dopo essere entrato all’88'.

20:10

Cagliari, mai due vittorie di fila da Ranieri ad oggi

Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro il Parma, e non arriva a due successi interni consecutivi da ottobre-novembre 2023, con Claudio Ranieri in panchina; i sardi inoltre hanno vinto tre delle ultime sei gare interne (3P), tante quante nelle precedenti 16 (7N, 6P).

20:00

Cagliari-Juve, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:35

I numeri di Cagliari-Juve

Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A dopo cinque successi di fila dei bianconeri. Solo una volta c'è stato il pari almeno in tre match di fila nella massima serie: è successo tra il 1990 e il 1992 (serie arrivata a cinque). A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni: nel periodo, solo la Lazio (22) ha battuto i sardi più volte nella competizione.

Unipol Domus (Cagliari)