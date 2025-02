Lookman e Retegui rilanciano l'Atalanta: Empoli travolto, Gasperini a -3 dall'Inter

L'Atalanta strapazza 5-0 l'Empoli nella ventiseiesima giornata di Serie A. In realtà, al Castellani, approcciano al meglio la gara, ma la qualità e la forza della squadra di Gian Piero Gasperini viene fuori con il passare dei minuti: Silvestri salva su un colpo di testa di Djimsiti, ma non può nulla sul cross di Zappacosta deviato da Gyasi (27') in maniera decisiva per il vantaggio bergamasco. Passano cinque minuti e Retegui (33') mette a segno la sua ventunesima rete in campionato. A chiudere i conti già nel primo tempo ci pensa Lookman (43'), che con una giocata di fino con la suola supera Silvestri e insacca il 3-0.