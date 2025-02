Arbitri e Var, che disastro in Serie A: l'ammissione in diretta tv di due errori gravi

Doppio disastro arbitrale nell'ultimo weekend di Serie A . Sono stati due gli episodi che hanno fatto particolarmente discutere per il metro di giudizio utilizzato. Il primo in Lecce-Udinese , il penalty che ha fatto litigare Lucca con i suoi compagni di squadra e ha fatto infuriare Giampaolo . C'è una sbracciata di Jean ai danni di Lovric in area, l'arbitro Bonacina fa proseguire salvo poi essere richiamato per l'on-field review da Guida e Serra con la chiara indicazione di concedere il calcio di rigore. Situazione diversa in Parma-Bologna , dove Abisso , per un tocco di mano di Beukema regolare in base alle direttive dell'Aia , concede il rigore alla squadra di Chivu. Su questi episodi è intervenuto il responsabile del settore tecnico arbitrale Damato.

Lecce-Udinese, l'analisi di Damato sul rigore

Nel corso di Open Var a Dazn, riguardo all'episodio di Lecce-Udinese ha ammesso: "Sicuramente per noi non è calcio di rigore, nel senso che la decisione iniziale presa sul terreno di gioco da parte dell'arbitro era quella corretta. Entrambi i calciatori, attaccante e difensore, si contendono questo pallone, il difensore allarga un po' le braccia, ma in una dinamica non fallosa a protezione appunto del pallone e nel prendere posizione per cui riteniamo che questo tipo di intervento non sia assolutamente falloso". Damato prosegue: "In questo caso il VAR ha ritenuto che l'intervento da parte del difensore del Lecce fosse negligente o imprudente e si è fatto un po' condizionare più che altro dal contatto che avviene tra il viso dell'attaccante e il braccio del difensore e dal fatto che l'attaccante è rimasto a terra, quindi dalle conseguenze che lo stesso ha riportato. Però doveva valutare in dinamica l'azione, mettendo più in risalto il fatto che il calciatore del Lecce aveva utilizzato le braccia più per prendere posizione e per proteggere il pallone e non per fare sicuramente un fallo".

"Parma-Bologna? Penalty da non concedere"

La trasmissione poi continua parlando di quanto successo in Parma-Bologna: "Qua abbiamo un tocco di mano da parte del difensore del Bologna, per quanto ci riguarda anche questo non è un calcio di rigore da concedere. La posizione delle braccia da parte del difensore la riteniamo abbastanza congrua, in maniera naturale, e anche la postura che lui assume è abbastanza consona come attitudine a fare opposizione a quello che è un tiro da parte dell'attaccante. C'è da considerare anche la brevissima distanza che intercorre tra attaccante e difensore, quindi il pallone proviene da una distanza piuttosto ravvicinata, e quindi secondo noi questi sono calci di rigore da non concedere".