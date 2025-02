Fiorentina-Lecce 1-0: Palladino torna a vincere, Gosens decisivo

Fiorentina-Lecce, 1-0: tabellino e statistiche

Gosens sblocca la sfida

La 27ª giornata di Serie A si apre al Franchi, con la sfida tra Fiorentina e Lecce. I viola di Palladino devono assolutamente riscattarsi dopo ben tre sconfitte di fila che hanno complicato la situazione in classifica, allontanando il club dalla zona Europa. I giallorossi di Giampaolo sono invece a caccia di altri punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Spinta dal pubblico di casa e dalla necessità di reagire dopo un periodo da incubo, la Fiorentina parte aggressiva e sblocca la gara già al 9° minuto di gioco: bel cross di Dodò, preciso per il colpo di testa di Gosens sul secondo palo che batte Falcone. Dodò si impone poi come il maggior pericolo per la difesa giallorossa, che soffre i suoi scatti sulla fascia ma riesce comunque a resistere. Davanti per i viola si sente l'assenza di Kean, con Zaniolo e Beltran che non riescono a rendersi pericolosi. I ritmi della partita calano progressivamente, con una fase finale molto confusa durante la quale prova ad approfittarne il Lecce: al 44° flipper sfortunato dei difensori viola, Karlsson da posizione ravvicinata ma viene fermato dall'uscita provvidenziale di De Gea. Il primo tempo si chiude così sul vantaggio dei viola grazie alla rete di Gosens.