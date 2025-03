Spalletti in tribuna per Monza-Torino dopo l'incontro con Nesta

Presenza illustre allo "U-Power Stadium", dove si stanno affrontando il Monza di Alessandro Nesta e il Torino di Paolo Vanoli. In tribuna c'è Luciano Spalletti , ct della Nazionale italiana che ha fatto visita alla squadra brianzola alla vigilia del match valido per la 27esima giornata di Serie A .

Spalletti in tribuna per Monza-Torino dopo la visita a Nesta

Accompagnato da Carmine Nunziata, selezionatore dell'Italia Under 21, il ct Luciano Spalletti ha scelto di assistere a Monza-Torino in questa domenica di calcio, dopo aver incontrato il gruppo allenato da Nesta presso il centro sportivo di Monzello. Una visita tanto inaspettata quanto gradita dallo staff tecnico biancorosso, reduce dalla sonora sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: "La visita di Spalletti è stata molto apprezzata e mi ha dato ottimi consigli", ha rivelato lo stesso Nesta nel pre gara. Un incontro che conferma l'attenzione del commissario tecnico verso tutti i talenti del campionato di Serie A, e non solo.