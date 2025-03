Elmas e Casadei, il Torino sogna l'Europa. Monza di nuovo ko: l'incubo B sempre più vicino

Il Monza continua a sprofondare: contro il Torino all' U-Power Stadium arriva l'undicesima sconfitta nelle ultime tredici giornate, che condanna sempre di più i brianzoli all'ultimo posto in classifica . Nel lunch match del ventisettesimo turno di Serie A , in realtà, la squadra di Nesta non sfigura davanti ai propri tifosi, sfiorando anche il vantaggio con Keita al 18'. Le occasioni pendono comunque di più dalla parte dei granata, con Casadei e Walukiewicz che vanno vicino al gol nella prima frazione. Il match, però, si sblocca soltanto al 41' con la zampata di Elmas , al secondo gol la maglia del Torino.

Torino, secondo vittoria consecutiva in campionato: contro il Monza decidono Elmas e Casadei

A inizio ripresa Casadei impegna ancora Turati sotto gli occhi di Luciano Spalletti, ma al 52' Zeroli va vicino al pareggio: ci pensa Maripan a immolarsi per salvare il risultato. Nella stessa azione parte il contropiede degli uomini di Vanoli, con Adams che in diagonale fa esaltare ancora il portiere del Monza. Il raddoppio degli ospiti al 66' con Casadei, che sigla così il suo primo gol in Serie A dopo una grande prestazione. Al triplice fischio è 2-0 per il Torino, che incasella così la seconda vittoria consecutiva in campionato, confermando l'undicesimo posto.