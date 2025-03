Pasticcio Silvestri: il Genoa strappa un punto all'Empoli nel finale

L'Empoli sfiora il colpaccio in casa del Genoa , ma viene condannato al pareggio dalla papera di Silvestri . Nel primo tempo la squadra di Patrick Vieira non riesce a creare occasioni importanti; l' Empoli , invece, sfiora il gol con Gyasi al 15': l'esterno manda alto il pallone da buona posizione. Il primo gol arriva al 36', con Grassi che trasforma in oro un'azione da corner sul secondo palo, trafiggendo con il destro Leali . Le squadre vanno così all'intervallo con i toscani in vantaggio.

Genoa-Empoli, Silvestri condanna i toscani al pareggio

Nella ripresa gli uomini di D'Aversa hanno la possibilità di raddoppiare con Esposito, ma Vasquez salva tutto con un ottimo intervento difensivo. Il Genoa si fa vedere con Cornet, che però non centra la porta con il mancino. Il match sembra così destinato a non cambiare risultato, ma nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno, Silvestri regala il gol del pareggio al Genoa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vasquez arriva al tiro: il pallone non è pericoloso, ma scivola dalle mani dell'estremo difensore ex Verona, che riporta tutto in parità. Al triplice fischio è quindi 1-1, con l'Empoli che resta al terz'ultimo posto in classifica con 22 punti.