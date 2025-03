Serie A senza padroni: mai visto un campionato come questo

Serie A, un campionato apertissimo

Terminato il 27° turno, eccoci dunque alla cosiddetta ammucchiata: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juve 52, Lazio 50, Bologna 47, Fiorentina 45 e Roma 43. Dal 1994-95 a oggi il confine non è mai stato così stretto. Considerando che il firmamento della Serie A è costellato di rovinose cadute dopo lunghe fughe (il Milan del ‘73, la Juve nel ‘76 e nel 2000, la Lazio nel ‘99 e l’Inter nel 2002, solo per citare alcuni casi), potremmo aspettarci di tutto da qui al 25 maggio. Anche se per valori, rendimento e costanza si può ancora legittimamente dividere il torneo in due blocchi: le prime tre in lotta per il titolo, le altre cinque destinate a contendersi un posto in Champions, uno in Europa League (due se la vincente della Coppa Italia si piazzasse dall’ottavo posto in giù) e un altro in Conference. Occhio però agli incroci: una vittoria della Juve contro l’Atalanta nel prossimo turno e un altro mezzo passo falso di Inzaghi e Conte nei prossimi due, ad esempio, rimetterebbe in discussione le gerarchie. Il Napoli ospiterà la Fiorentina alla 28ª, l’Inter giocherà a Bergamo alla 29ª e dietro c’è chi sogna un filotto inaspettato.