Serie A, gli arbitri della 28a giornata: Sozza per Juve-Atalanta, Colombo a Napoli

In vista della 28a giornata di Serie A , l'AIA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend. Da Napoli-Fiorentina al big match tra Juve ed Atalanta , passando per Empoli-Roma e Inter-Monza . Il turno si aprirà venerdì con Cagliari- Genoa e si chiuderà con il Monday Night Lazio-Udinese.

Juve-Atalanta, c'è Sozza: i precedenti con le due squadre

Juve-Atalanta, arbitra Simone Sozza di Milano. Il confronto tra terza e quarta forza del campionato di Serie A sarà diretto dal fischietto meneghino, che ha già incontrato la Vecchia Signora sei volte in carriera. Il bilancio bianconero recita 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, incassata a Marassi contro il Genoa nel 2022 (2-1 per i rossoblù). Con Sozza, un solo ko anche per la Dea di Gasperini, contro l'Inter nel girone d'andata della passata stagione. Negli altri sei precedenti, 5 successi e un pari con la Lazio per i bergamaschi.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali per la 28a giornata

Si comincia venerdì con Cagliari-Genoa all'Unipol Domus, dove dirigerà l'incontro Michael Fabbri di Ravenna, assistito da Giallatini e Colarossi. L'Inter di Inzaghi ritroverà Zufferli contro il Monza di Nesta, mentre Napoli-Fiorentina sarà diretta dal comasco Andrea Colombo. Empoli-Roma, invece, è stata affidata al fischietto di Di Bello, con Piccinini che chiuderà il turno all'Olimpico in occasione di Lazio-Udinese.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 28a giornata di Serie A:

CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45

Fabbri

Giallatini – Colarossi

Iv: Monaldi

Var: Marini

Avar: Gariglio

COMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00

Ayroldi

Meli – Alassio

Iv: Scatena

Var: Mazzoleni

Avar: Camplone

PARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00

Fourneau

Moro – Fontemurato

Iv: Prontera

Var: Aureliano

Avar: Massa

LECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00

Doveri

Di Gioia – Di Monte

Iv: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Marini

INTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45

Zufferli

Berti – Cipressa

Iv: Cosso

Var: Gariglio

Avar: Meraviglia

H. VERONA – BOLOGNA h.12.30

Rapuano

Tolfo – Rossi M.

Iv: Pairetto

Var: La Penna

Avar: Marini

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

Colombo

Cecconi – Dei Giudici

Iv: Marchetti

Var: Meraviglia

Avar: Chiffi

EMPOLI – ROMA h. 18.00

Di Bello

Perrotti – Mastrodonato

Iv: Bonacina

Var: Paterna

Avar: Massa

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

Sozza

Bindoni – Tegoni

Iv: Maresca

Var: Di Paolo

Avar: Aureliano

LAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45

Piccinini

Baccini – Bercigli

Iv: Rutella

Var: Ghersini

Avar: Di Paolo