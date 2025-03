Cornet risponde a Viola: Cagliari e Genoa pareggiano 1-1

CAGLIARI - Si è chiusa sul punteggio di 1-1 la sfida tra Cagliari e Genoa, anticipo della 28esima giornata di campionato. Al gol segnato da Viola nel primo tempo, ha risposto Cornet ad inizio ripresa. Un pareggio arrivato al termine di una gara equilibrata, con i padroni di casa più pericolosi nella prima frazione e gli ospiti che hanno attaccato con maggior convinzione nella ripresa. Con questo pareggio il Genoa si porta a quota 32 in classifica, a meno due dal Torino, mentre il Cagliari raggiunge quota 26, a più quattro sull'Empoli, che occupa attualmente la diciottesima posizione in classifica.

Viola sblocca il risultato

Gli uomini di Nicola partono forte, e al 9' vanno in gol: Piccoli si presenta davanti a Leali e lo batte in uscita. L'arbitro, dopo segnalazione dell'assistente (confermata poi dal Var), annulla per fuorigioco. I padroni di casa continuano a spingere e al 15' si rendono nuovamente pericolosi: Coman, da posizione defilata, prova a sorprendere il portiere Leali su calcio di punizione; il pallone si stampa sul palo. Il gol è nell'aria e arriva tre minuti dopo: ripartenza velocissima del Cagliari dopo un corner battuto dagli ospiti (con Ekhator che cicca clamorosamente il pallone dal dischetto del rigore); Piccoli rifinisce per Viola, che con freddezza batte Leali in spaccata. I padroni di casa continuano a spingere e si rendono pericolosi nuovamente con Piccoli. Nicola è costretto però a perdere Coman per un problema fisico: al suo posto entra Augello. Gli uomini di Vieri si fanno vedere solo nel finale, con un tentativo ravvicinato di Ekhuban, che si perde di poco sul fondo.

Cornet pareggia ad inizio ripresa

La ripresa inizia con un cambio: Vieira inserisce Zanoli al posto di Norton-Cuffy. Dopo due minuti gli ospiti trovano il pareggio: Ekuban si invola sulla destra e mette un bel pallone in mezzo, sul quale si avventa Cornet, che anticipa tutti e batte Caprile. Il gol galvanizza gli ospiti, decisamente più pericolosi rispetto alla prima frazione: De Winter stacca indisturbato a centro area, ma da due passi manda sul fondo; Vieira inserisce Pinamonti (al posto di Ekuban), che dopo pochi minuti recalama un rigore per una presunta trattenuta in area di rigore. Nicola risponde con Gaetano, Prati e in seguito Pavoletti. Nel finale la gara è equilibrata: Piccoli e Pinamonti tengono in continua apprensione le difese avversarie. L'ultimo tentativo, poco prima del 90' è di Gaetano, che stacca di testa da posizione ravvicinata, mandando il pallone sul fondo.

