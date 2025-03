Como beffato al 95', Gytkaer regala il pari al Venezia

Primo gol di Ikoné , ma sfuma in extremis la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Nella ventottesima giornata di Serie A, il Como di Cesc Fabregas ha pareggiato 1-1 con il Venezia al Sinigaglia muovendo un altro piccolo passo, che è stato a un passo dall'essere deciso, verso la conquista della salvezza . Quella salvezza che per il Venezia di Eusebio Di Francesco , penultimo in classifica a 19 punti , resta un'impresa difficile ma non impossibile: restano cinque le lunghezze ritardo dal Parma quartultimo (2-2 al Tardini col Torino) .

Palo di Smolcic, miracolo di Butez su Duncan

Il Como ha sfiorato il vantaggio al 22' quando Da Cunha, da calcio d'angolo, ha crossato sul secondo palo trovando Smolcic, pronto al colpo di testa: Radu ha prolungato il pallone mandandolo a schiantarsi contro il palo. Il Venezia ha provato a colpire di rimessa. Al 35' si è dovuto fermare davanti a una fantastica parata di Butez, decisivo prima su una conclusione al volo di Duncan, respinta in calcio d'angolo, poi con un grande riflesso a vanificare un'incornata a botta sicura dell'ex centrocampista della Fiorentina.

Ikoné, prima volta con il Como. Gytkaer evita il ko al Venezia

E la Fiorentina, forse, era destino che centrasse qualcosa in questa partita: al quarto minuto della ripresa, un altro ex della Viola, ovvero il fresco subentrato Ikoné, si è messo in proprio. L'attaccante ha rubato palla e si invola verso la porta, ha vinto un rimpallo con Nicolussi Caviglia e non ha lasciato scampo a Radu battendolo con un diagonale. Al 75' lo stesso Radu ha impedito che il passivo diventasse più pesante. L'ex portiere dell'Inter ha tenuto in partita gli arancioneroverdi respingendo un tiro dello scatenato Ikoné con il mancino e il successivo colpo di testa di Goldaniga. Il successo del Como è sfumato al 95': Gytkjaer, in campo dal 76' al posto di Maric, ha trasformato un calcio di rigore concesso per fallo dello sconsolato Smolcic su Carboni.