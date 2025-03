Parma-Torino 2-2: Elmas e Adams illudono Vanoli, la doppietta di Pellegrino salva Chivu

Parma-Torino 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

La magia di Elmas sblocca il risultato

Inizio di partita frizzante al 'Tardini', dove il calcio d'inizio slitta di qualche minuto complice il lancio di rotoli di carta da parte della curva nord emiliana. Tanto agonismo e intensità nella prima parte di gara, sbloccata al 19' da una magia di Elmas: il macedone riceve palla da Casadei, entra in area di rigore e fa partire un destro forte e angolato che termina la sua corsa in rete, alle spalle di Suzuki. Per l'ex Napoli si tratta del terzo gol in campionato in quattro presenze dopo quelli messi a segno con Monza e Bologna. Il Parma si scuote e sfiora il pareggio al tramonto del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Milinkovic-Savic dice no prima al colpo di testa di Vogliacco e poi al tap-in di Bonny sul quale è provvidenziale il successivo salvataggio sulla linea di Adams. La palla non entra nemmeno al terzo tentativo: traversa e sfera poi bloccata dell'estremo difensore serbo.

Serie A, il calendario

Pellegrino incanta il Tardini: doppietta decisiva!

Nella ripresa i ducali entrano in campo determinati e spaventano il Toro con due conclusioni di Almqvist, entrambe neutralizzate dalla difesa granata. Chivu ci crede, inserisce Leoni, Haj Mohamed e Pellegrino e proprio quest'ultimo, al 61', trova il gol del pareggio: traversone a centro area di Valeri e stop dell'attaccante argentino che batte Milinkovic-Savic. La gioia del Parma dura però solo dodici minuti: al 73' ci pensa Adams, al suo ottavo gol stagionale, a riportare avanti il Torino. L'assist di Vlasic, deviato con il tacco da Maripan, arriva sui piedi dell'attaccante scozzese che, con una conclusione precisa, batte Suzuki. Il Parma non accusa il colpo, preme sull'acceleratore alla ricerca del nuovo pareggio e lo trova all'82': calcio d'angolo battuto da Hernani e colpo di testa vincente dell'argentino figlio d'arte (suo padre, Mauricio, ha allenato in Liga e Premier League e come vice di Rafa Benitez sulla panchina dell'Inter nella stagione 2010/11). Finale emozionante e aperto a ogni scenario ma il risultato non cambia più.

Serie A, la classifica