Krstovic illude il Lecce, Pulisic rianima il Milan: Conceiçao vince in rimonta e supera la Roma

Ancora una rimonta del Milan . Quando tutto sembrava finito, con il Lecce avanti per 2-0 e i rossoneri che faticano a trovare la quadra del gioco, i campioni si accendono e trascinano la squadra alla rimonta. Rossoneri che ribaltano la sfida in meno di un quarto d'ora grazie all'autogol di Gallo e alla doppietta di Pulisic. La squadra di Conceicao torna a vincere; l'ultima vittoria in campionato risaliva al 15 febbraio contro il Verona. Milan che torna all'ottavo posto e scavalca la Roma , in attesa della partita dei giallorossi contro l'Empoli, in programma per domani 9 marzo alle 18 .

Il Milan rimonta contro il Lecce: Pulisic salva Conceicao

La sfida del Via del Mare si apre con il gol annullato a Gimenez dopo appena 49 secondi: il messicano, su assist di Theo Hernandez, l'aveva messa alle spalle di Falcone, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dell'attaccante. A sbloccarla ufficialmente è stato Krstovic che al 7' sfrutta un'incompresione tra Reijnders e Jimenez, si invola in contropiede e buca Sportiello. Nella ripresa la squadra di Giampaolo trova il raddoppio sempre con l'attaccante montegrino che firma la doppietta personale. Il Lecce, dopo un'ora ad alta intensità, abbassa i ritmi ed esce fuori il Milan. La sfida si riapre con l'autogol di Antonino Gallo: il terzino manda in porta un tiro di Joao Felix che sarebbe finito fuori. Passano quattro minuti e il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore del Milan per un fallo in area evidente di Baschirotto su Pulisic. Lo stesso statunitense si presenta sul dischetto e non sbaglia. All'81' Leao si libera sulla sinistra e mette un traversone sul secondo palo dove sbuca Pulisic che la mette dentro e firma la vittoria dei rossoneri.