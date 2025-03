Il Bologna vince ancora: Odgaard e Cambiaghi stendono il Verona, Italiano aggancia la Lazio

Terza vittoria consecutiva: il Bologna non si ferma più. I rossoblù si sono imposti con il risultato finale di 2-1 al Bentegodi contro il Verona nella ventottesima giornata di Serie A . Esulta Italiano per il momentaneo aggancio alla Lazio al quinto posto in classifica (quota 50 punti), mastica amaro Zanetti alla seconda sconfitta di fila: l' Empoli terzultimo raggiungerebbe l' Hellas (25 punti) nel caso in cui realizzasse l'impresa di avere la meglio della Roma al Castellani .

Bradaric invoca un rigore, Odgaard non perdona: assist di Calabria

Il Bologna è partito forte con un tiro di Odgaard, innescato da una combinazione con Castro. Poi la partita si è fatta maschia e spigolosa, con continue interruzioni del gioco da parte dell'arbitro Rapuano. Al 29' i padroni di casa hanno invocato a gran voce un calcio di rigore: Calabria si è fatto rubar palla da Sarr, che ha servito in area di rigore Bradaric, finito a terra per un contatto con Beukema. Niente massima punizione. Una decisione confermata dopo un check al Var. Al 40' il Bologna si è portato in vantaggio con il quinto gol in campionato di Odgaard: passaggio filtrante di Calabria (l'ultimo assist era arrivato contro il Bologna), tiro vincente sul secondo palo del trequartista danese.

Espulso Valentini, gol di Cambiaghi e Mosquera: Verona-Bologna 1-2

In avvio di ripresa la chance per il raddoppio: imbucata di Ndoye, Odgaard ha sfiorato la doppietta con una botta mancina neutralizzata da Montipò. Il Bologna ha insistito per cercare di chiudere i conti, ma anche Cambiaghi è stato stoppato dall'estremo difensore di casa che lo ha ipnotizzato a tu per tu. Lo stesso Ndoye ha causato l'espulsione per somma di ammonizioni di Valentini al 70'. Due minuti più tardi bravissimo Tengstedt, che si è girato e ha concluso: palla fuori di un nulla. Finale palpitante. Al 78' Cambiaghi ha trovato il primo gol in rossoblù con la complicità di Montipò, che ha macchiato una bella prestazione bucando l'intervento su un tiro non irresistibile dell'ex Empoli. All'80' Mosquera ha provato a riaprire la contesa approfittando di un cross dalla destra per bucare, grazie a un rimpallo, Skorupski. Nel finale Dallinga ha fallito una clamorosa opportunità per il possibile 3-1. Ultimi sussulti: Verona-Bologna 1-2.