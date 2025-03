Ranking Uefa dopo la qualificazione dell'Inter: la classifica quinto posto Champions

La caccia al quinto posto in Champions League entra nel vivo. Il ranking Uefa per Nazioni continua a essere aggiornato per stabilire chi potrà godere di uno slot aggiuntivo per la prossima stagione. Quel posto in più che l' Italia si è assicurato al termine della scorsa stagione per l'edizione in corso della massima competizione europea per club.

Ranking Uefa per Nazioni, la situazione aggiornata

La situazione attuale, aggiornata alle prime quattro gare di ritorno degli ottavi di Champions League, vede l'Inghilterra in testa per distacco: 22.178 punti e 5 squadre su 7 ancora in corsa in seguito all'eliminazione del Liverpool per mano del Psg di Donnarumma (Arsenal, Aston Villa, Tottenham, Manchester United e Chelsea). Segue a quota 20.177 punti la Spagna, che staserà perderà una tra Atletico Madrid e Real Madrid ma che, a oggi, ha 6 squadre su 7 ancora in corsa grazie alla qualificazione del Barcellona a discapito del Benfica (Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis). Al terzo posto c'è l'Italia, che ha pagato un conto salatissimo ai playoff per effetto delle estromissioni dalla corsa al titolo di Milan, Juve e Atalanta. La Serie A è a quota 19.187 punti dopo il successo per 2-1 dell'Inter sul Feyenoord e il balzo ai quarti dei nerazzurro. Quattro squadre su otto sono ancora in corsa (Inter, Roma, Lazio, Fiorentina).