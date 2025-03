Fiorentina-Juve, il maltempo preoccupa: chiesto alla sindaca il rinvio

"La sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus per l'emergenza maltempo". La proposta arriva da Alessandro Draghi (FdI), vicepresidente del consiglio comunale di Firenze . La partita tra viola e bianconeri, valida per la ventinovesima giornata di Serie A , è in programma domenica 16 marzo alle 18.

Allerta rossa in Toscana, i campi del Viola Park allagati

Draghi ha aggiunto: "Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima". I campi del Viola Park sono allagati. La Fiorentina si è allenata in palestra. Dalle 12 di oggi, 14 marzo, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha emanato l'allerta rossa per allerta meteo nelle province di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze. La situazione resta in bilico.

La nota del Comune di Firenze: "Arno ben lontano dal secondo livello di guardia"

A Firenze, l'Arno ha ripreso lentamente a salire ma, come riporta il Comune in una nota: "È ben lontano dal secondo livello di guardia, fissato a 5,50 metri". Gli ultimi dati delle tre stazioni di rilevamento di Firenze-Uffizi vedono il fiume attestarsi tra i 3,69 e i 3,76 metri (il primo livello di guardia è a tre metri). La portata dell'acqua è di 1.178 metri cubi al secondo. Nelle ultime ventiquattro ore in città sono caduti oltre 68 millimetri (all'idrometro di Firenze-giardino di Boboli), 1,6 millimetri nell'ultima ora (il rilevamento è alla stazione di Firenze-Università).

L'Arno ha raggiunto il secondo livello di guardia a Pisa ed Empoli. La situazione degli altri fiumi

L'Arno ha invece raggiunto il secondo livello di guardia a Pisa. Lo ha reso noto il già citato presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. Per la precisione è a Pontedera, in provincia di Pisa, che il fiume è al secondo livello con una portata di 2550 metri cubi al secondo. Al secondo livello anche a Empoli (Firenze), a Ponte a Signa, arrivando a 8,3 metri, a Fucecchio e San Giovanni alla Vena. L'Arno è al primo livello, invece, a Bagno a Ripoli ed a Firenze, con transito del colmo di piena previsto nelle prossime ore. Per quanto riguarda gli altri fiumi, la Sieve ha raggiunto il secondo livello a Dicomano e Rufina con esondazione a Ponte a Vicchio. Al secondo livello anche il Bisenzio a San Piero a Ponti, l'Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano (Prato), l'Era a Ponsacco e il Tora a Collesalvetti (Livorno).