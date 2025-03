Genoa, Miretti show: doppietta e Lecce ko. A Giampaolo non basta Krstovic

Genoa-Lecce, tabellino e statistiche

Malinowskyi crea, Miretti segna

Il Lecce parte forte e nei primi 15' si rende pericoloso tre volte: al 4' Berisha sfiora il palo con un tentativo pericoloso, mentre al 12' Krstovic non riesce a sfruttare un liscio di De Winter e non aggancia da due passi. Passa un minuto e Berisha (su cross di Guilbert) mette sul fondo da buona posizione. Il Genoa soffre, ma alla prima occasione sblocca il risultato: Malinowskyi (che torna titolare) mette un pallone invitante a centro area, sul quale si avventa Miretti: la mezza rovesciata dell'ex centrocampista della Juventus beffa Falcone. I padroni di casa continuano a spingere e al 26' Miretti sfiora il raddoppio, con un tentativo che si perde a pochi centimetri dal palo. Passano due minuti e Malinowsky si rende pericoloso, con un tiro che lambisce il palo. II primo tempo è divertente e giocato a buon ritmo: il Lecce ci prova con Morente, poi Krstovic (convinto che l'arbitro Maresca avesse fermato il gioco), si ferma all'improvviso mentre puntava la porta, favorendo il recupero di De Winter. Nell'ultima giocata del primo tempo arriva il raddoppio del Genoa: è ancora Malinowskyi a trovare Miretti a centro area; il centrocampista si gira e batte Falcone con un tiro secco e preciso. Prima doppietta in serie A per l'ex bianconero.

Serie A, il calendario

Krstovic riapre la partita

Ad inizio ripresa Vieira inserisce Matturro al posto di Malinovskyi, passando alla difesa a tre. Gli ospiti alzano il ritmo e riaprono la partita: il neo entrato devia con un braccio il tiro di Veiga, e Maresca (richiamato dal Var) assegna il calcio di rigore. Dal dischetto, Krstovic spiazza Leali, segnando la terza rete nelle ultime due gare. Vieira inserische Ekhator al posto di Zanoli, ma sono ancora gli ospiti a spingere: all'83' i giallorossi sfiorano il pareggio con Karlsson, che si gira e calcia da posizione favorevole: Leali para in tuffo sulla sua destra. E' l'ultima emozione della sfida.

Serie A, la classifica