Udinese-Verona 0-1: tabellino, statistiche e marcatori

UDINE - Udinese-Verona, match valido per la 29esima giornata di Serie A, si è concluso sul risultato di 1-0 per gli ospiti: decisivo il gol di Duda, su punizione, al 72'. Partita intensa al 'Bluenergy Stadium': seconda vittoria in trasferta nel girone di ritorno per i gialloblù di Zanetti dopo l'1-0 maturato sul campo del Monza lo scorso 1° febbraio che salgono così a quota 29 punti e si allontana dalla zona retrocessione distante ora 7 punti. Sconfitta bruciante invece per i bianconeri di Runjaic dopo una serie di sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi). L'ultimo ko dei friulani risaliva infatti al 26 gennaio (1-2 interno contro la Roma di Ranieri).