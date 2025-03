Izzo illude il Monza, Bonny salva il Parma: pari tra Nesta e Chivu

Lo scontro salvezza non ha padroni, 1-1 tra Monza e Parma all'U-Power Stadium . Succede tutto nel secondo tempo: il capitano dei brianzoli Izzo porta in vantaggio la squadra di Alessando Nesta , Bonny con una magia firma il pareggio nel finale. Il Monza rimane all'ultimo posto a quota 15 punti, mentre gli uomini ci Chivu agganciano il Lecce dopo lo stop a Genova.

Bonny risponde a Izzo con un super gol: il Parma pareggia a Monza

Nel primo tempo è il Monza a fare la partita e a tenere di più il pallone, ma ad andare vicino al gl è il Parma con Almqvist: lo svedese si gira bene in area e con un tiro a giro cerca il secondo palo, pallone che sfila al lato di pochi centimetri. Nella ripresa lo spartito si inverte, con la squadra di Chivu che tiene di più il pallone e i brianzoli che giocano più di rimessa. Il Monza sblocca la sfida al 60' con l'azione che parte da un calcio d'angolo: Castrovilli la mette in mezzo, D'Ambrosio prolunga verso Izzo che con il piattone batte Suzuki. I biancorossi però non riescono a gestire il vantaggio: Bonny si mette in proprio, sfila sulla destra, si accentra e dal limite dell'area fa partire un destro a giro sul quale Turati non può fare niente. Sesto gol stagionale per l'attaccante che regala un pareggio prezioso alla squadra di Chivu.