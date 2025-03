Colpo Verona, Duda punisce l'Udinese: cade l'imbattibilità di Runjaic

UDINE - Una splendida punizione di Duda permette al Verona di battere 1-0 l' Udinese nell'anticipo pomeridiano del sabato, valido per la 29esima giornata di Serie A . Al ' Bluenergy Stadium ', la rete del centrocampista slovacco consente a Zanetti di salire a quota 29 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione . Battuta d'arresto invece per la formazione di Runjaic , ko dopo sei risultati utili consecutivi (quattro vittorie e due pareggi).

Primo tempo con poche emozioni

Prima frazione di gara intensa ma avara di emozioni al 'Bluenergy Stadium', dove la squadra di Runjaic fatica a trovare gli spazi per sorprendere l'attenta difesa gialloblù. La formazione di Zanetti prova invece a sfruttare le ripartenze, senza tuttavia impensierire Bijol e compagni. La prima occasione della partita arriva al 9': la conclusione di Payero con il destro si spegne alta sopra la traversa. La risposta del Verona arriva con il debole tiro di Mosquera, al 18', controllato senza patemi da un reattivo Okoye. L'equilibrio regna fino al 45' quando il direttore di gara Ayroldi manda le due squadre negli spogliatoi.

Duda, la magia su calcio di punizione vale tre punti

Nella ripresa Runjaic inserisce Ekkelenkamp e Ehizibue ed è proprio quest'ultimo, al 48', ad andare vicino al gol: l'olandese supera Bradaric, si porta la palla sul mancino e dal limite dell'area fa partire una potente conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra di Montipò. Passano pochi minuti e Atta, al 56', prova un mancino da fuori area con la palla che termina di pochissimo a lato. I bianconeri premono sull'acceleratore con l'obiettivo di sbloccare il risultato ma il gol, a sorpresa, lo trova il Verona. Al 70' Duda sfiora la rete con un tiro potentissimo che si spegne di un soffio a lato poi, due minuti dopo, è lo slovacco a far esplodere il settore ospiti con un meraviglioso calcio di punizione dai 20 metri: la palla passa sopra la barriera friulana e si insacca all'incrocio dei pali, là dove Okoye non può arrivare. La rete subita è un duro colpo per l'Udinese che prova a reagire senza però impensierire la retroguardia veronese. Al 92' Atta ha la palla del pareggio ma il suo colpo di testa è debole e centrale. Nel finale Kastanos sfiora il raddoppio ma il risultato non cambia più.

