Da Cunha illude il Como, il Milan rimonta e vince: Pulisic e Reijnders decisivi

MILANO - Dopo il Lecce anche il Como, il Milan infila la seconda vittoria consecutiva in una settimana e resta in corsa per un piazzamento europeo. Pulisic e Reijnders, sono loro gli uomini decisivi che prima rimontano e poi risolvono una partita complicatissima, regalando a Conceiçao - che resta comunque in bilico - tre punti fondamentali per salire in classifica al a 47 punti, a -3 dal sesto posto del Bologna e a -5 dal quarto della Juve. A Fabregas, espulso nel finale per proteste, non basta il gol di Da Cunha al 33', arrivato al termine di un'azione bellissima: Cesc viene rimontato dalla rete di Pulisic e dal nono centro in campionato di Reijnders. Da dimenticare l'esordio di Dele Alli, alla sua prima in Serie A con il Como: l'ex Tottenham entra all'81' e al 91' viene espulso (dopo revisione al Var) per un brutto fallo su Loftus-Cheek.