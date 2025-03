Vlasic spinge il Torino: 1-0 all'Empoli, che resta in zona retrocessione

TORINO - Una perla di Vlasic piega l'Empoli e fa felice il Torino che nel match casalingo valido per la 29ª giornata di Serie A conquista il suo quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio), confermando così il suo momento positivo (un solo ko nelle ultime 12 partite di campionato) e salendo a -2 dal decimo posto occupato dall'Udinese (ko in casa contro il Verona). Una sconfitta pesante invece per i toscani di D'Aversa (14 ora le gare di fila senza vittoria), che in questa stagione sono riusciti a qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia ma restano in zona retrocessione, terzultimi a -3 da Parma e Lecce.