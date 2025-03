Dove vedere Bologna-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica della ventinovesima giornata di Serie A ha tre le sue gare in programma la sfida tra Bologna e Lazio. Gli emiliani sono reduci da tre vittorie consecutive: nell'ultimo turno hanno vinto 2-1 a Verona sono in piena corsa per un posto in Champions League così come i biancocelesti, che hanno pareggiato 1-1 con l'Udinese nella precedente giornata di campionato e si presentano allo scontro diretto con un punto di vantaggio: tutto pronto per la sfida tra sesta e quinta in classifica, con l'opportunità di scalzare momentaneamente la Juve quarta (quota 52 punti, +2 sul Bologna, +1 sulla Lazio).