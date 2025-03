La classifica di Serie A aggiornata: cosa è cambiato dopo Atalanta-Inter

ROMA - L'Inter vince 2-0 a Bergamo la sfida scudetto contro l'Atalanta e scappa via al primo posto in classifica, allungando da +1 a +3 punti sul Napoli (e +6 sulla formazione di Gasperini) a conclusione della 29ª giornata di Serie A: gli azzurri di Conte, nel lunch match, sono stati infatti fermati sullo 0-0 dal Venezia, in Laguna. Nel pomeriggio della domenica del massimo campionato il Bologna ha poi annientato la Lazio, battendola 5-0 e rilanciandosi in grande stile nella corsa per un posto in Champions League. La Roma, archiviata l'eliminazione dall'Europa League, ha invece confermato la striscia positiva in campionato (10 vittorie e 3 pareggi dal 22 dicembre scorso), superando per 1-0 il Cagliari. Poi la Fiorentina ha acuito la crisi della Juventus di Motta, battuta 3-0 al Franchi.