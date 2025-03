Malore a un tifoso: Atalanta-Inter sospesa per sei minuti, cosa è successo

Gioco fermo per circa sei minuti e mezzo all'inizio del secondo tempo di Atalanta-Inter. Al 47esimo minuto, per la precisione, Calhanoglu, intento a battere un calcio d'angolo, si è girato verso il settore ospiti che gli ha fatto notare come uno dei presenti si stesse sentendo male. Il centrocampista turco, assieme a Barella, ha chiamato immediatamente l'arbitro Massa, che ha interrotto il gioco per favorire i soccorsi. Dopo circa sei minuti è ripresa la partita, con il tifoso che è stato trasportato fuori in barella tra gli applausi dello stadio.