Rivoluzione Var, da domenica cambia tutto: dal maxischermo agli arbitri, tutte le novità

Tutti a lezione da Rocchi . Ci sarà una voce in più nelle call che intercorrono fra arbitro e designatore in vista di una partita, dalla prossima settimana in particolare. Perché trovarsi a San Siro , davanti a oltre 60mila spettatori e dover spiegare ad uno stadio intero i motivi di una decisione presa dopo OFR, sembra facile stando seduti in poltrona, in quel momento (adrenalina; proteste; tifosi; giocatori in campo e in panchina) non è proprio come bere un bicchier d’acqua. E dunque l’arbitro, oltre che da un punto di vista tecnico, andrà preparato anche da un punto di vista... vocale . Abbiamo citato San Siro non a caso: perché mercoledì 2 aprile andrà in scena la seconda semifinale di coppa Italia . Che - in questo caso un aggravante in termini di pressione - sarà anche il derby (l’ennesimo) di Milano. Saranno proprio le due semifinali (la prima è Empoli-Bologna, martedì 1 aprile) a tenere a battesimo una delle due novità annunciate lunedì dalla Lega Serie A , ovvero la spiegazione da parte di un arbitro di una decisione presa dopo la revisione sul campo . Lo fanno già altrove (Inghilterra, Germania, Portogallo per citare), noi ci siamo allineati, in attesa di capire se è un “prodotto esportabile” anche in serie A .

Rivoluzione Var, la modalità

Gli arbitri dovranno anche prepararsi all’in-stadium announcements, cioè all’annuncio ai tifosi del processo decisionale e delle motivazioni che lo hanno portato ad assegnare un rigore (oppure a toglierlo), a comminare un cartellino rosso, ad annullare un gol (anche per fuorigioco, pure se la decisione è automatica e basterebbe il braccio alzato per farlo capire a tutti). Pensando a quello che è successo alla Nazionale domenica a Dortmund, ci avrebbe fatto comodo che l’in-stadium announcements ci fosse stato al Westfalen Stadion per capire perché Marciniak avesse revocato in maniera folle il penalty già concesso all’Italia, senza alcun presupposto regolamentare. Ma torniamo a noi: i test che faranno gli arbitri saranno “al buio”, nel senso che non c’è ancora una struttura che possa ospitarli per fare «Sa... sa... Un, due tre... prova, prova, prova». Ci vorrebbe uno stadio vero, per verificare anche tutto il processo OFR-decisione-annuncio. Le modalità d’uso, al momento, riguardano più che altro la procedura che sarà adottata: dopo un’OFR, l’arbitro chiuderà con il gesto del monitor la review, annuncerà la sua decisione e la spiegazione del perché l’ha presa, quindi fischierà di conseguenza. Già, sembra facile, vero?

Rivoluzione Var: i maxischermi

L’altra novità annunciata dalla Lega Serie A, invece, riguarda l’aspetto grafico relativo ai controlli da parte del VAR delle varie situazioni che si dovessero verificare in campo. Da questo sabato (si comincerà con Como-Empoli e Venezia-Bologna, sempre che i tabelloni dei due stadi siano provvisti della tecnologia in grado di accogliere la novità), in caso di check da Lissone, sui tabelloni dello stadio si potrà leggere il motivo del controllo (possibile rigore; possibile rosso per DOGSO; etc.) e quindi la decisione presa, in maniera che anche gli spettatori allo stadio entrino dentro il processo decisionale.