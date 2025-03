Mancini alla Juve o alla Roma? La sua risposta sul futuro

«Futuro? Vediamo quello che verrà, nel calcio può cambiare tutto dalla sera alla mattina. Bisogna saper scegliere». Sono queste le parole di Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, durante il laboratorio ‘Il giurista entra in campo’ nell’ambito dell’Academic Gym con Guglielmo Stendardo alla LUISS, a chi chiedeva se fosse pronto per un ritorno in panchina. Stuzzicato sull’addio di Thiago Motta alla Juve, poi, Mancini risponde solo di non avere «idea di cosa sia successo», mentre sul ruolo degli allenatori ha sottolineato: «In Italia se le cose non vanno l’allenatore viene messo subito in discussione. Se si punta su un tecnico bisogna concedergli tempo e supporto. Anche da parte dei dirigenti serve una visione».