Una magia di Orsolini stende il Venezia: Bologna sempre più quarto

Il Bologna vince anche a Venezia, incasellando la quinta vittoria consecutiva in Serie A e confermando il quarto posto, momentaneamente a quattro lunghezze dalla Juventus. In realtà, la partita, a cui assiste anche Terence Hill, non comincia al meglio per la squadra di Italiano. La prima occasione della gara è sì rossoblù, al 14' Dallinga riceve un bel cross da Orsolini ma il suo tiro finisce a lato sul fondo, ma è nell'altra area la chance più ghiotta del primo tempo: dopo un rimpallo Zerbin si trova a tu per tu con Skorupski, che in qualche modo riesce a parare. I lagunari sfiorano ancora il vantaggio nel finale di primo tempo con il colpo di testa di Idzes: pallone fuori di un soffio.