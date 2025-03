Cagliari, vittoria pesantissima: Viola, Gaetano e Luvumbo stendono il Monza

Dopo sei turni torna al successo il Cagliari . In una Domus Arena sempre piena, la squadra di Davide Nicola batte per 3-0 il Monza di Nesta . Le tre reti arrivano nel primo tempo: un gran colpo di testa di Viola sblocca il risultato, che viene ipotecato al settantesimo con una punizione di Gaetano dal limite dell'area. Luvumbo chiude il discorso al secondo minuto di recupero. Tre punti che permettono al Cagliari di allungare rispetto all'Empoli terz'ultimo. I brianzoli restano ultimi con 15 punti in classifica.

Cagliari-Monza, succede tutto nel secondo tempo

La prima occasione arriva al settimo minuto, con un colpo di testa di Viola che termina fuori. Si dimostrerà una prova tecnica per il gol. Il Monza si fa vedere dalle parti di Caprile al decimo minuto, con un tiro di Mota che trova l'opposizione di Mina. Botta e risposta al termine del primo tempo: al 41esimo minuto Kyriakopolous colpisce l'esterno della rete, mentre un minuto più tardi Castrovilli è chiamato a salvare una conclusione di Viola. Il capitano del Cagliari trova però la rete a inizio secondo tempo con un imperioso stacco aereo (non proprio la sua specialità) che termina in rete. Un colpo di testa perfetto, quello di Viola, abile a staccarsi dalla marcatura di D'Ambrosio, sovrastare il difensore e indirizzare in rete un cross perfetto dalla sinistra di Augello. Il raddoppio arriva al 70esimo minuto, con una grande punizione calciata da Gianluca Gaetano (subentrato proprio a Viola) al limite dell'area. Il numero 70 beffa Turati calciando sul suo palo, piuttosto che scavalcare la barriera. Il Cagliari sfiora il tris all'88esimo minuto, con Pavoletti che non riesce a ribattere in rete una ribattuta del portiere del Monza. Un minuto più tardi Caprile è chiamato a un intervento su Caprari. La terza rete arriva al secondo dei quattro minuti di recupero. Luvumbo, che non segnava da novembre, sfrutta il lancio di Gaetano e non sbaglia con il sinistro a tu per tu con il portiere avversario.

Cagliari, +6 sull'Empoli

Questo sucesso permette al Cagliari di portare a sei i punti di vantaggio rispetto all'Empoli terz'ultimo in classifica, che nella giornata di sabato ha pareggiato per 1-1 sul campo del Como. La zona salvezza, invece, resta distante dieci lunghezze per il Monza.