Arnautovic e Frattesi micidiali

Gli uomini di Simone Inzaghi partono fortissimo e in dodici minuti creano tre palle gol: dopo un minuto Chalanoglu sfiora il vantaggio, con un tiro da fuori area che si perde a pochi centimetri dal palo; poi Frattesi, all'ottavo, colpisce il palo da sotto misura dopo un'incursione di Mkhitaryan. Alla terza palla gol, i nerazzurri sbloccano il risultato: assist di Dimarco e tiro di prima intenzione di Arnautovic, che insacca; sesto gol stagionale per l'attaccante austriaco. Gli uomini di Inzaghi non si fermano e continuano a spingere: al 16' l'assist di Arnautovic (no-look) è leggermente troppo lungo e consente a Okoye di uscire in anticipo su Frattesi: passano pochi minuti e il centrocampista si riscatta, avventandosi sul secondo assist di Dimarco, per insaccare la rete del 2-0. I nerazzurri rallentano e l'Udinese crea la prima palla gol: al 36' Lucca svetta dal dischetto del rigore, ma la sua schiacciata di testa è centrale ed è bloccata da Sommer. E' l'ultima emozione della prima frazione.

Solet riapre la partita

La ripresa inizia con i friulani più intraprendenti: slalom di Iker Bravo, che da buona posizione, calcia sul fondo. Inzaghi richiama Arnautovic (applauditissimo) e lo sostituisce con Correa; al 61' l'argentino innesca Dimarco, che dal limite sfiora la traversa. Il tecnico dell'Inter inserisce anche Barella, Asllani e Bisseck, per Dimarco, Frattesi e Calhanoglu. I nerazzurri provano ad addormentare la partita, ma lasciano il pallino in mano all'Udinese: Runjaic inserisce Pajero, Modesto e Zarraga, ma è Solet a riaprire la partita con un gran tiro dal limite dell'area che sorprende Sommer. Gli ospiti ci credono e sfiorano il pareggio: Lucca stacca di testa da dischetto del rigore e trova la risposta miracolosa di Sommer. L'Inter arranca e Inzaghi corre ai ripari, inserendo Zalewski al posto di uno sfinito Darmian. Runjaic ci crede ed inserisce Pafundi; Kristensen resta a terra qualche minuto dopo aver subito un colpo involontario in testa da Mkhitaryan (che nel tentativo di effettuare una sforbiciata, colpisce l'avversario).

Sommer salva l'Inter

Chiffi concede un cospicuo recupero (6 minuti), e l'Udinese si gioca il tutto per tutto. nel finale accade di tutto: al 92' Sommer salva i nerazzurri, deviando in corner un tiro ravvicinato di Solet. Inzaghi protesta con Chiffi, entra in campo e viene espulso dal direttore di gara Chiffi. Barella si immola per fermare un contropiede di Pafundi e si becca il giallo (era diffidato e saterà il Parma). I friulani provano ad attaccare, ma la difesa nerazzurra regge: dopo sei minuti e mezzo di recupero, San Siro esplode in un urlo liberatorio: l'Inter batte l'Udinese e guadagna tre punti importantissimi nella lotta scudetto.

