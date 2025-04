TORINO - Torino e Verona non si fanno male. Ci provano, ma non ci riescono perché la partita valida per la 31esima giornata finisce 1-1 , con il botta e risposta tra Sarr e Elmas, arrivato dopo il rigore che Motipò ha neutralizzato ad Adams. Con questo pareggio il Torino sale al 10° posto agganciando l' Udinese a quota 40 punti, mentre il Verona al 14° posto con 31 punti, uno in più del Cagliari.

Torino-Verona, tutto nel secondo tempo

Il primo tempo è soporifero: il Torino fa la partita, ma è il Verona a creare le migliori occasioni anche se il gol non arriva. Nella ripresa un episodio fa esplodere la partita. Al 60', dagli sviluppi del corner c’è un tocco di braccio di Sarr in piena area, l’arbitro va al Var e assegna il calcio di rigore a favore dei granata: dagli undici metri Montipò ipnotizza Adams e si resta sullo 0-0. Al 64’ la vendetta: Milinkovic-Savic combina un pasticcio su un retropassaggio perché Sarr si getta a scudo sul rilancio del portiere e lo beffa, 0-1. Ma il vantaggio del Verona dura appena tre punti. Vlasic, infatti, serve di tacco Elmas che fa partire un tiro a giro che si spegna nell’angolino basso: Montipò stavolta non può nulla e si arrende, 1-1. Nel finale i ritmi si abbassano e alla fine, dopo il rosso per Ricci (brutta entrata sulla caviglia di Ajayi) la gara si chiude con un pareggio non entusiasmante.

