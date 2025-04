Roma-Juve migliori e peggiori: Dovbyk e Vlahovic, perché nessun tiro?

I protagonisti che non ti aspetti: Locatelli capitano rigenerato da Tudor che porta in vantaggio la Juve, Shomurodov che appena messo in campo fa quello che a Dovbyk non sempre riesce e cioè dare la scossa. A loro i voti più alti di un Roma-Juve in cui le squadre faticano a prevalere, soprattutto negli ultimi metri, e si devono accontentare di un pari che non aiuta - davvero - nessuno.

Svilar tiene la Roma a galla

Se la Roma, soprattutto nel primo tempo quando è in apnea per almeno 20', rimane a galla è merito suo. Svilar migliora di partita in partita: lui dice di non essere il miglior portiere del campionato, ma ha una continuità che non si vedeva, in casa giallorossa, dai tempi della coppia d'oro Szczesny - Alisson.

Vlahovic e Dovbyk: troppo poco

Qualche buona giocata, qualche sponda, ma considerando che in due sono costati 110 milioni la domanda è una sola: perché non tirano in porta? L'ucraino fa un assist che Cristante non sfrutta, il serbo fa un movimento da centravanti vero in occasione del gol di Locatelli, ma nessuno dei due riesce ad incidere davvero.

La sfida francese tra Thuram e Koné, ecco chi vince

Il francese della Roma ha la meglio sul francese della Juventus. Una buona notizia per Ranieri ma, in fondo, anche per Tudor: Manu è in crescita, Khephren può solo farlo.