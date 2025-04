Scontri a Bologna, la trasferta Monza-Napoli a forte rischio per i residenti in Campania

Il prepartita di Bologna-Napoli , posticipo del lunedì della 31esima giornata di campionato, è stato decisamente movimentato, All'incrocio tra via Andrea Costa e via Barca, circa un'ora e mezza prima dell'inizio della sfida, si sono registrati incidenti tra i tifosi napoletani e la polizia. Circa centocinquanta ultras partenopei hanno sfondato il cordone delle forze dell'ordine, cercando il contatto con la curva di casa. Erano armati di manganelli, tubi di plastica e bombe carta e a volto coperto, hanno forzato i tornelli.

Scontri a Bologna, oggi riunione dell'Osservatorio

Un agente della Digos, in servizio allo stadio Dall'Ara è stato ferito, fuori dalla struttura, al momento dell'arrivo dei tifosi partenopei. Il poliziotto, che ha subito un colpo in testa, è stato condotto in ospedale ed ha riportato contusioni. Gli scontri verificatisi ieri allo stadio Dall'Ara verranno presi in esame dall'Osservatorio. Oggi è prevista una riunione: c'è il rischio che la prossima trasferta del Napoli, sul campo del Monza, possa essere vietata ai tifosi residenti in Campania.