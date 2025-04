Gli squalificati in Serie A: il Napoli perde Anguissa e Di Lorenzo, stop per Palladino 

Il giudice sportivo di Serie A ha fermato sei giocatori per un turno. Si tratta di Samuele Ricci del Torino, unico sanzionato per l'espulsione subita "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco", e di Di Lorenzo e Anguissa (Napoli), Almqvist (Parma), Frendrup (Genoa), Kyriakopoulos (Monza), che erano in diffida. Conte, quindi, non potrà schierare il capitano e il centrocampista contro l'Empoli. Una giornata di stop è stata inflitta anche all'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, espulso "per avere contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale".