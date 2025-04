Ranking Uefa dopo i risultati di Inter e Real: la classifica quinto posto Champions si riapre!

ROMA - Serata quella che fa felice i tifosi dell'Inter ma in più in generale il calcio italiano quella di oggi (8 aprile), che ha visto andare in scena l'andata dei primi due quarti di finale di Champions League. Il successo dei nerazzurri sul campo del Bayern Monaco e la contemporanea sconfitta del Real Madrid su quello dell' Arsenal consentono infatti all'Italia di a ccorciare le distanze dalla Spagna nel ranking Uefa per nazioni , da cui dipende la possibilità di avere un posto in più nella prossima Champions.

Colpo Inter e Bayern ko: come cambia il ranking Uefa

Una possibilità, quella di un pass per la Champions assegnato alla quinta classificata in Serie A (ma la Lazio ha anche la possibilità di qualificarsi vincendo l'Europa League), che si concretizzerebbe chiudendo la stagione nelle prime due posizioni del ranking Uefa per nazioni. L'Inghilterra è saldamente al comando con un punteggio di 24,535 punti e con ancora in corsa 5 squadre (sulle 7 che si erano presentate al via delle varie competizioni), mentre al secondo posto resta la Spagna con un punteggio di 21,678 e 4 squadre (su 7) ancora in corsa, ma con il Real Madrid ora a forte rischio e con l'Italia terza che si è avvicinata, salendo a quota 20,187.

Duello tra Italia e Spagna per un posto in più nella Champions

Con l'Inter che ha fatto un passo avanti verso le semifinali di Champions League, l'Italia può ancora contare poi sulla Lazio (attesa dal doppio quarto di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt) e sulla Fiorentina (impegnata invece nei quarti di Conference League contro gli sloveni del Celje), mentre sono già state eliminate Juve, Milan, Atalanta, Bologna dalla Champions e la Roma dall'Europa League. La Spagna invece, oltre che sperare nella rimonta del Real, punta sul Barcellona (ai quarti di Champions contro il Borussia Dortmund), sull'Athletic Bilbao (ai quarti di Europa Leaggue contro i Rangers dio Glasgow) e sul Betis(ai quarti di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia).