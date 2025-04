L'Aia ha pubblicato le designazioni per la 32esima giornata della Serie A. Dopo la sfida tra Napoli e Milan al Maradona, Sozza torna ad arbitrare in un big match e lo fa in una delle partite più delicate del campionato, ovvero Lazio-Roma. Gli assistenti saranno Perrotti e Rossi e come quarto ufficiale Doveri, Meraviglia e Di Paolo al Var.